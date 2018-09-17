    • / سياسة

    سياسة


    وزير الخارجية الأذربيجاني في زيارة عمل إلى الصين

    ١٧.٠٩.٢٠١٨ [١٥‎:٣٠]

    باكو، 17 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    قام وزير الخارجية الأذربيجاني إلمار محمدياروف بزيارة عمل إلى الصين لحضور الاجتماع السنوي لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي في مدينة تيانجين الصينية في الفترة ما بين 18-20 سبتمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن الوزير ألمار محمدياروف سيتحدث عن إنجازات وخبرات بلدنا من حيث التنمية الشاملة والمستدامة في جلسة بعنوان "التنمية الرقمية الشاملة في أوراسيا".

    من المقرر عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية لإلمار محمدياروف.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية الأذربيجاني في زيارة عمل إلى الصين
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٦.٠٩.٢٠١٨ [١٩:٠٥‎]
    كبير محرري شينخوا: تعاوننا مع أذرتاج يخدم للمزيد من تقريب الشعبين – اضافة
    ١٥‎.٠٩.٢٠١٨ [١٩:٣٧]
    رئيس تركيا ينهي زيارته الرسمية إلى أذربيجان
    ١٥‎.٠٩.٢٠١٨ [١٨:٣٠]
    الخارجية: على القيادة الأرمينية أن تدرك ان أذربيجان لن تسمح باستمرار الوضع على هذا المنوال
    ١٥‎.٠٩.٢٠١٨ [١٢:٥‎٠]
    الرئيس التركي في زيارة رسمية إلى أذربيجان
    وزير الخارجية الأذربيجاني في زيارة عمل إلى الصين