وزير الخارجية الأذربيجاني في زيارة عمل إلى الصين

باكو، 17 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

قام وزير الخارجية الأذربيجاني إلمار محمدياروف بزيارة عمل إلى الصين لحضور الاجتماع السنوي لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي في مدينة تيانجين الصينية في الفترة ما بين 18-20 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن الوزير ألمار محمدياروف سيتحدث عن إنجازات وخبرات بلدنا من حيث التنمية الشاملة والمستدامة في جلسة بعنوان "التنمية الرقمية الشاملة في أوراسيا".

من المقرر عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية لإلمار محمدياروف.