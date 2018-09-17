وزارة الدفاع: فقد الجانب الأرميني 4-5 عسكريين في الأيام الأخيرة، لكنه يخفي هذا بكل جهد

باكو، 17 سبتمبر (أذرتاج).

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية في تصريح لوكالة اذرتاج ان الخبر الذي نشره الجانب الأرميني عن مقتل 3 جنود أذربيجانيين من قبل القوات المسلحة لأرمينيا في الأيام الأخيرة ليس له أساس من الصحة وخبر كاذب وينشر للجمهور الداخلي بغرض إخفاء خسائره.

بالعكس، فقد الجانب الأرميني في الأيام الأخيرة 4-5 عسكريين على خلاف الجانب الأذربيجاني ولكنه يخفيه عن الرأي العام بكل جهد. فيما يتعلق بالشخص المدني الأرميني الذي أصيب بجروح فتعلن وزارة الدفاع الأذربيجانية أن وحدات الجيش الأذربيجاني لا تطلق النار على السكان المدنيين والمناطق السكنية.