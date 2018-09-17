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    نقل 5 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي بخط أنابيب الغاز الرئيسية في أذربيجان خلال العام الجاري

    ١٧.٠٩.٢٠١٨ [١٦:٣٣]

    باكو، 17 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    نقل 15 مليارا و40.5 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بخط أنابيب الغاز الرئيسية في أذربيجان خلال أشهر يناير – أغسطس للعام الجاري.

    وأفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن 31.1 في المائة من الغاز تم نقله بخط أنابيب باكو- تبيليسي- أرضروم وتم تصدير 4 مليارات و990.6 مليون متر مكعب من الغاز بذلك الخط.

    AZERTAG.AZ :نقل 5 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي بخط أنابيب الغاز الرئيسية في أذربيجان خلال العام الجاري
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