باكو، 17 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) نقل 15 مليارا و40.5 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بخط أنابيب الغاز الرئيسية في أذربيجان خلال أشهر يناير – أغسطس للعام الجاري. وأفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن 31.1 في المائة من الغاز تم نقله بخط أنابيب باكو- تبيليسي- أرضروم وتم تصدير 4 مليارات و990.6 مليون متر مكعب من الغاز بذلك الخط.

AZERTAG.AZ : نقل 5 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي بخط أنابيب الغاز الرئيسية في أذربيجان خلال العام الجاري

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