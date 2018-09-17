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    تحديد روزنامة بطولة العالم للجودو في باكو

    ١٧.٠٩.٢٠١٨ [١٧:١٦]

    باكو، 17 سبتمبر (أذرتاج).

    تم تحديد روزنامة بطولة العالم للجودو التي ستنطلق في ملعب الجمباز الوطني في باكو في 20 سبتمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج ان قرعة البطولة ستجرى في 19 سبتمبر في فندق "هيلتون باكو". سيقام حفل الافتتاح في 21 سبتمبر. سيبدأ حفل الافتتاح في الساعة 14:00 بتوقيت باكو مع حضور المطرب الإيطالي الشهير ال بانو.

    ستنطلق منافسات الفردي على مدى أيام البطولة في الساعة 10:00 بينما ستبدأ نهائيات في الساعة 16:00. سوف تنطلق منافسات الفرق المختلطة التي ستصادف في اليوم الأخير في 27 سبتمبر في الساعة 9:00.

    19 سبتمبر

    14:00 قرعة منافسات الفردي والفرق

    20 سبتمبر

    للنساء (48 كغ) وللرجال (60 كغ)

    10:00 منافسات أولية

    16:00 منافسات نهائية

    21 سبتمبر

    للنساء (52 كغ) وللرجال (66 كغ)

    10:00 منافسات أولية

    14:00 حفل الافتتاح

    16:00 منافسات نهائية

    22 سبتمبر

    للنساء (57 كغ) وللرجال (73 كغ)

    10:00 منافسات أولية

    16:00 منافسات نهائية

    23 سبتمبر

    للنساء (63 كغ) وللرجال (81 كغ)

    10:00 منافسات أولية

    16:00 منافسات نهائية

    24 سبتمبر

    للنساء (70 كغ) وللرجال (90 كغ)

    10:00 منافسات أولية

    16:00 منافسات نهائية

    25 سبتمبر

    للنساء (78 كغ) وللرجال (100 كغ)

    10:00 منافسات أولية

    16:00 منافسات نهائية

    26 سبتمبر

    للنساء (أكثر من 78 كغ) وللرجال (اكثر من 100 كغ)

    10:00 منافسات أولية

    16:00 منافسات نهائية

    27 سبتمبر

    09:00 منافسات الفرق المختلطة

    AZERTAG.AZ :تحديد روزنامة بطولة العالم للجودو في باكو
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