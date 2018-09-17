نقل 22.3 مليون طن من البترول بخط أنابيب النفط الرئيسية خلال ثمانية أشهر

باكو، 17 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

تم نقل 27 مليونا و830.2 ألف طن من البترول بخط أنابيب النفط الرئيسية بأذربيجان خلال ثمانية أشهر للعام الجاري. وأفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن 81.4 في المائة من هذا الحجم تم نقله بخط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان وتم تصدير 22 مليونا و288.7 ألف طن من البترول من باكو بهذا الخط خلال نفس الفترة. وكذلك، تم خلال 8 أشهر نقل 4 ملايين و207.8 ألف طن من نفط الترانزيت بخط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان.