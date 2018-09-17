نخجوان تستضيف "أسبوع الأفلام الإسلامية"

نخجوان، 17 سبتمبر (أذرتاج).

سيقام في 24-30 سبتمبر في مدينة نخجوان "أسبوع الأفلام الإسلامية"، ذلك على هامش إعلان نخجوان "عاصمة الثقافة الإسلامية 2018"، حسبما أفادت وكالة أذرتاج.

سيتفرج الزوار في 24 سبتمبر على الفيلم الأذربيجاني "نابات"، وفي 25 و27 سبتمبر على الفلمين الإيرانيين "أريد الذهاب إلى المدرسة" و"المطر"، وفي 26 سبتمبر على الفيلم الأوزبكي الطاجكي المشترك "شباب العبقري" وفي 28 سبتمبر على الفيلم التركي "اولاك".

سيستمع المشاهدون بالتفرج على الفيلم الأذربيجاني "نية" في 29 سبتمبر وعلى الفيلم الوثائقي التركي "رقص العشق" في اليوم الأخير لأسبوع الأفلام الإسلامية.