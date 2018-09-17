كازاخستان تنفي الأخبار عن تواجد قواعد عسكرية أمريكية في بحر الخزر

باكو، 17 سبتمبر (أذرتاج).

نفت الحكومة الكازاخستانية أخبار تدعي عن نشر قواعد عسكرية أمريكية في بحر الخزر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزير المعلومات والاتصالات الكازاخستاني داورين ابايف قوله ان هذه المعلومات مجرد شائعات. وقال الوزير ان بلاده لا يمكنها السماح بوجود القواعد العسكرية الخارجية في المنطقة.

يشار الى ان مجلس الشيوخ الكازاخستاني أقر في أبريل عام 2018 مشروع قانون يقضي بالترانزيت التجاري للشحن الأمريكي الخاص عبر أراضي البلد إلى أفغانستان. لهذا الغرض تم ضم ميناء اكطاو وميناء كوريك في القطاع الكازاخستاني من بحر الخزر الى قائمة الطرق لتوصيل الشحن الأمريكي غير الحربي الى أفغانستان. وهذا بدوره أدى الى انتشار شائعات تدعي ان كازاخستان سمحت للسلاح البحري الأمريكي باستخدام مينائي كازاخستان في بحر الخزر.

وذكر وزير المعلومات والاتصالات الكازاخستاني ان معاهدة اكطاو تمنع من وجود القوات المسلحة للبلدان غير المطلة على بحر الخزر وسفنها في هذا البحر.