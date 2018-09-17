منظمة التعاون الإسلامي توقع عقد المشاركة في فعاليات معرض اكسبو 2020 بدبي

باكو، 17 سبتمبر (أذرتاج).

وقعت الأمانة لمنظمة التعاون الإسلامي عقد مشاركتها في فعاليات معرض إكسبو 2020، والذي سيعقد خلال الفترة من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2020 في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حسبما أفادت وكالة يونا.

وقع السفير طارق على بخيت، المدير العام للشؤون السياسية في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عقد المشاركة مع الدكتور نجيب العلي المدير التنفيذي لإكسبو، وذلك خلال زيارة وفد الأمانة العامة لمقر اكسبو 2020 في دبي بتاريخ 12 سبتمبر 2018.

وأشار السفير طارق، خلال مراسم التوقيع، إلى أن الأمين العام، الدكتور يوسف العثيمين يولي أهمية كبرى لمشاركة المنظمة وجميع أجهزتها في هذا الحدث العالمي الكبير، وأنها ستعمل على تحقيق وجود متميز.

الجدير بالذكر أن معرض اكسبو 2020 سيعقد تحت عنوان (تواصل العقول وصنع المستقبل)، بمشاركة دول العالم والشركات العالمية والمنظمات الدولية والإقليمية.