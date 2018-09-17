مدير "يونا" يبحث في القاهرة تدريب إعلاميي وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي

باكو، 17 سبتمبر (أذرتاج).

التقى الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية السفير أحمد شاهين، الأحد (16سبتمبر2018)، المدير العام لاتحاد وكالات أنباء دول التعاون الإسلامي (يونا) عيسى خيره روبله، الذي يقوم بزيارة عمل إلى مصر.

وبحث الجانبان أوجه التعاون المشترك في مجالات تدريب الإعلاميين بالوكالات الأعضاء، وكذلك سبل التعاون في مجال تطوير وإعادة هيكلة وكالات الأنباء الأعضاء التي تحتاج إلى الدعم الخبرات المشتركة للاتحاد والوكالة المصرية في هذا الشأن.

كما تم استعراض مجالات عمل كل من الاتحاد والوكالة المصرية للوقوف على أوجه التعاون المشترك حيث عرض المدير العام لـ"يونا" مسيرة تحويل وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) إلى اتحاد لوكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي، ودور الاتحاد في مجال التنسيق والتبادل الإخباري بين الوكالات الأعضاء، وكذلك عمل مركز التدريب التابع للاتحاد والبرامج المتنوعة التي يقدمها الاتحاد لفائدة الدول الأعضاء ومنسوبي وكالات الأنباء ومنها برامج التدريب وبرنامج الوفود الإعلامية وبرنامج الأعياد الوطنية للتعريف بالدول الإسلامية لدى بعضها البعض.

من جانبه، قدم السفير شاهين عرضاً موجزاً عن عمل الوكالة المصرية، مشيراً إلى أن مهامها محددة في تقديم الدعم الفني والمساعدات الإنسانية للدول الأفريقية والإسلامية، وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل، وتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة، والدول المتقدمة، والمنظمات الدولية والإقليمية في إطار التعاون (جنوب/جنوب)، إضافة إلى التعاون بين الدول المتقدمة والنامية، والمساهمة في تمويل وحشد التمويل لمشروعات التنمية.

وأوضح: إن الوكالة تابعة لوزارة الخارجية المصرية وتمارس نشاطها وفقًا لقواعد عمل وكالات المعونة التنموية في العالم، ويُعد توفير كوادر تنموية للدول الأفريقية والإسلامية أحد أهدافها الرئيسة.

وذكر شاهين أن للوكالة أنشطة عديدة منها: اختيار وإيفاد الخبراء والاستشاريين المصريين في شتى المجالات وفقًا لاحتياجات الدولة المٌستفيدة (مهام لمدد قصيرة أو طويلة الأجل)، وتنظيم العديد من الدورات التدريبية سنويًا، والمشاركة في الجهود الأفريقية الهادفة إلى دفع التنمية في القارة بالتعاون مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية.

حضر اللقاء الذي عقد بمقر النادي الدبلوماسي، كل من: نائب مساعد وزير الخارجية المصري للتجمعات السياسية والإقليمية السفير محمود عامر، ومدير شؤون عدم الانحياز والتعاون الإسلامي بالخارجية المصرية المستشار وائل فتحي، ونائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية السفير نهى خضر.