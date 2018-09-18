باكو، 18 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) ارتفع سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية. أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 79.91 دولارا بارتفاع مسجل عند 0.25 دولارا.

AZERTAG.AZ : تجاوز سعر النفط الأذربيجاني 80 دولار أمريكي

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده