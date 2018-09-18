تجاوز سعر النفط الأذربيجاني 80 دولار أمريكي
AzerTAg.az
١٨.٠٩.٢٠١٨ [١١:٠٣]
باكو، 18 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
ارتفع سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.
أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 79.91 دولارا بارتفاع مسجل عند 0.25 دولارا.
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