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    الرئيس إلهام علييف يصل إلى محافظة ماسالي

    ١٨.٠٩.٢٠١٨ [١١:٤٧]

    ماسالي، 18 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    وصل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم إلى محافظة ماسالي.

    في البداية زار الرئيس إلهام علييف تمثال الزعيم القومي حيدر علييف في مركز المدينة ووضع باقة من الزهور أمامه.

    تحدث محافظ ماسالي رافل حسينوف عن أعمال الترميم والتعمير المقامة في المحافظة.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يصل إلى محافظة ماسالي
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