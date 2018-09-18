ماسالي، 18 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) حضر رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم حفل افتتاح حي ماسالي الصناعي. أفادت وكالة أذرتاج أن وزير الاقتصاد شاهن مصطفايف قدم للرئيس إلهام علييف معلومات عن الحي الصناعي. قص الرئيس إلهام علييف الشريط الرمزي إيذانا بالافتتاح. تفقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مباني الإنتاج والمؤسسات في حي ماسالي الصناعي. اجتمع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مع ممثلي المجتمع في المحافظة. ثم التقطت صورة جماعية تذكارية.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح حي ماسالي الصناعي

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