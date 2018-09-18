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    سياسة


    وفد البرلمان المصري يزور باكو

    ١٨.٠٩.٢٠١٨ [١٤:٥‎٦]

    القاهرة، 18 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    سيقوم وفد مجلس النواب المصري بزيارة باكو.

    أفادت وكالة أذرتاج أن الوفد برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان سيد أحمد شريف يضم كلا من رئيس لجنة الشؤون الدينية في الهيئة التشريعية ورئيس مجموعة الصداقة بين البرلمانين المصري الأذربيجاني أسامة العبد والنائب شكري الجندي.

    إن الهدف من الزيارة هو حضور الحفل المكرس لمئوية تأسيس برلمان جمهورية أذربيجان الديمقراطية. ومن المقرر عقد سلسلة من الاجتماعات في إطار زيارة الوفد المصري.

    AZERTAG.AZ :وفد البرلمان المصري يزور باكو
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