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    الرئيس إلهام علييف يصل إلى محافظة بيلاسفار

    ١٨.٠٩.٢٠١٨ [١٣:٢٩]

    بيلاسفار، 18 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    وصل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم إلى محافظة بيلاسفار.

    أفادت وكالة أذرتاج انه في البداية زار الرئيس إلهام علييف تمثال الزعيم القومي حيدر علييف في مركز المدينة ووضع باقة من الزهور أمامه.

    قدم محافظ بيلاسفار ماهر قولويف للرئيس إلهام علييف معلومات عن أعمال الترميم المنفذة حول التمثال والتعمير المقامة في المحافظة.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يصل إلى محافظة بيلاسفار
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