آلات، 18 سبتمبر (أذرتاج). شارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم في حفل تدشين الطريق السريع الواصل بين آلات وأستارا والحدود مع جمهورية إيران الإسلامية. أفادت أذرتاج أن رئيس مجلس إدارة الوكالة الحكومية للطرق البرية صالح محمدوف أحاط رئيس الجمهورية علما بالأعمال المقامة في مشروع إنشاء هذا الطريق. قيل إن طول الطريق البري الجديد 204 كم وهذا أقصر من الطريق السريع الموجود الذي يشكل طوله 243 كم. عرض الطريق السريع الجديد 15 مترا وعدد حاراته 4 حارات. أنشئ على طول الطريق السريع 24 جسرا و66 نفقا و25 محولات، 4 ممرات و5 حدائق للاستراحة ومجاري لمياه الامطار وشارات الطريق واللوحات التوجيهية. وقص الرئيس الأذربيجاني الشريط الرمزي إيذانا بافتتاح هذا الطريق السريع. في الختام التقطت صورة تذكارية.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يدشن الطريق السريع بين آلات واستارا إلى الحدود مع إيران

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