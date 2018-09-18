الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين متحف علم الدولة في بيلاسوار

بيلاسوار، 18 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

شارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم في حفل تدشين متحف علم الدولة على هامش زيارته لمحافظة بيلاسوار.

أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس الدولة قص الشريط الرمزي إيذانا بافتتاح المتحف.

اليوم، وبمعنى أصلي للكلام، علم الدولة ذو الألوان الثلاثة المترفرف في أجواء أذربيجان ذات السيادة التي تتخطى بنجاح في سبيل التطور والتنمية السريع والمستدام بانتهاج السياسة المستقلة الشاملة وفقا لمصالح الشعب والدولة يبعث مشاعر الفخر والاعتزاز والسرور الى قلوب كل مواطن من مواطني أذربيجان. وقد تحول علم الدولة ذو الألوان الثلاثة والهلال والنجم الى رمز استقلال أذربيجان الحديثة اليوم. وفي هذه القضية التاريخية بالنسبة للدولة والشعب خدمات لا تدحض للزعيم الوطني العام حيدر علييف. واتخذ علم الدولة ذو الألوان الثلاثة لأول مرة كعلم الدولة في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية بفضل خدمات الزعيم العام هو. والآن يترفرف علم أذربيجان في أجواء ومراكز المحافل الدولية المهيبة والمنظمات الدولية الأكبر نفوذا عبر العالم.

وفي المتحف صالة للعروض وغرف إدارية وخدمية. وصالة المعرض في المتحف عبارة عن 6 أقسام تعرض مقتنيات أذربيجان خلال فترة الخانات إلى القرن الـ19 وفترة جمهورية أذربيجان الشعبية وخلال عهد الاتحاد السوفييتي وسنوات الاستقلال.

أنشئ متحف علم الدولة في حديقة حيدر علييف للاستراحة. ونصب علم الدولة بارتفاع 56 مترا وانشئ حول العلم مجمع نافورات.

إنشاء مثل هذه المتاحف دليل على الاحترام بعلم الدولة ثلاثي الألوان من رموز الدولة المقدسة لدى كل مواطن.