انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العالمي للجودو في باكو

باكو، 18 سبتمبر (أذرتاج).

انعقد في باكو اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العالمي للجودو.

أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس الاتحاد الأذربيجاني للجودو وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العالمي للجودو روناق عبدللايف أعرب في كلمته عن اعتزازه لاستضافة بلاده بطولة العالم للجودو بعد مرور بضعة أيام. وتحدث عن رعاية الدولة لتطوير الرياضة في البلد مشيرا إلى الخبرة الكبيرة لأذربيجان في تنظيم الفعاليات والتظاهرات الرياضية العالمية واصفا إياها بالثقة العالمية في البلد.

بعده ألقى رئيس الاتحاد العالمي للجودو ماريوس فيزير أعلن فيها أن بطولة العالم المنطلقة في باكو بعد مرور بضعة أيام ستشهد العديد من الاستحداثات مشيرا الى أهمية مناقشة المسائل المدرجة في جدول أعمال اللجنة التنفيذية.

نوقشت في الاجتماع منافسات الفرق والاستعدادات الأولمبية والمباريات الأولمبية الشبابية وقواعد جديدة متعلقة بالمدربين ومسائل التدريب والتعليم وروزنامة طويلة الأمد وغيرها من المسائل الرياضية وتم تبني قرارات ذات الصلة.

يشار إلى ان قرعة البطولة ستجرى غدا في 19 سبتمبر في فندق "هيلتون باكو". سيقام حفل الافتتاح في 21 سبتمبر. سيبدأ حفل الافتتاح في الساعة 14:00 بتوقيت باكو مع حضور المطرب الإيطالي الشهير ال بانو.

ستنطلق منافسات الفردي على مدى أيام البطولة في الساعة 10:00 بينما ستبدأ نهائيات في الساعة 16:00. سوف تنطلق منافسات الفرق المختلطة التي ستصادف في اليوم الأخير في 27 سبتمبر في الساعة 9:00.