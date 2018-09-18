وكالة شينخوا مستعدة للتعاون مع أذرتاج في إطار مبادرة "حزام واحد وطريق واحد"

بكين، 18 سبتمبر (أذرتاج).

تبدي وكالة شينخوا أهمية كبيرة للتعاون وتبادل الأخبار مع زملائها في أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الأفكار وجدت عكسها في الأخبار التي نشرتها الوكالة الصينية عن زيارة وفدها الإعلامي بقيادة رئيس التحرير بدرجة وزير هي بينغ إلى أذربيجان ولقاء الرئيس إلهام علييف معهم ولقائهم مع رئيس مجلس إدارة وكالة أذرتاج أصلان أصلانوف. يتم التشديد في أخبار الوكالة باللغات الصينية والإنجليزية والروسية على أفكار الرئيس الأذربيجاني عن دور وكالات الأنباء في تطوير العلاقات الأذربيجانية الصينية. يشار إلى أن الرئيس إلهام علييف أعرب عن ارتياحه للتعاون الجيد بين وكالة شينخوا ووكالة أنباء أذربيجان الرسمية (أذرتاج) مبديا ثقته في المزيد من توسيع هذا التعاون بعد زيارة هذا الوفد الإعلامي الصيني إلى البلد.

يتم التشديد في الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام الصينية على استعداد وكالة شينخوا للتعاون مع شركائها في أذربيجان في إطار مبادرة "حزام واحد وطريق واحد".