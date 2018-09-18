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    سياسة


    وفد إماراتي يشارك في احتفالات مئوية برلمان جمهورية أذربيجان الديمقراطية

    ١٨.٠٩.٢٠١٨ [١٨:٠٠]

    القاهرة، 18 سبتمبر (أذرتاج).

    سيقوم وفد دولة الامارات العربية المتحدة برئاسة جمال محمد الحاي عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الآسيوية بزيارة باكو العاصمة الأذربيجانية للمشاركة في احتفاليات مئوية برلمان جمهورية أذربيجان الديمقراطية.

    ومن المقرر عقد لقاءات عديدة خلال الزيارة.

    AZERTAG.AZ :وفد إماراتي يشارك في احتفالات مئوية برلمان جمهورية أذربيجان الديمقراطية
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