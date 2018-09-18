الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح دار الشباب في بيلاسوار

بيلاسوار، 18 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

شارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم في حفل افتتاح دار الشباب على هامش جولته إلى محافظة بيلاسوار.

أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس الدولة قص الشريط الرمزي إيذانا بالافتتاح.

يتم اتخاذ تدابير مختلفة لصياغة سياسة الشباب في بلدنا. لعب "برنامج الشباب الأذربيجاني الحكومي" الذي يغطي سنوات 2005-2009 دورا هاما في هذه العملية. برنامج الدولة "الشباب الأذربيجاني في 2011-2015" كان استمرارا منطقيا لهذه العملية. إن الهدف الرئيسي هو تنشئة الشباب بروح التعاطف للوطن ومبادئ الدولة وماضينا التاريخي والثقافي وقيمنا الوطنية الأخلاقية.

بدأ إنشاء مبنى دار بيلاسوار للشباب في العام الماضي وانتهى في شهر مايو من هذا العام. المبنى مكون من طابقين.

يقع دار الشباب في المبنى الذي تبلغ مساحته الإجمالية 1200 متر مربع. تم نصب تمثال الزعيم الوطني حيدر علييف في المبنى وأنشئ جناح صور تعكس زيارات حيدر علييف والرئيس إلهام علييف إلى محافظة بيلاسوار في سنوات مختلفة. وتم إنشاء قاعة للمؤتمرات والمحاضرات من 256 مقعد وصالة الرقص ونادي الإنترنت وورشة التصوير الفوتوغرافي وغرف للشطرنج والرسم والتصميم واللغة الأجنبية ونادي المكالمة باللغات الاجنبية.