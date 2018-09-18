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    وفد أذربيجاني يحضر دورة المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

    ١٨.٠٩.٢٠١٨ [١٨:٣٥‎]

    باكو، 18 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    انطلقت أعمال الدورة الـ62 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن قسم الصحافة والعلاقات العامة للجنة الجمارك الحكومية أنه كان ضمن الوفد الأذربيجاني نائب رئيس لجنة الجمارك الحكومية الجنرال جواد قاسيمف.

    ناقشت الدورة تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن النووي والسلامة من الإشعاع وقواعد التعامل مع النفايات ونقلها والسلامة النووية وتعزيز نشاط الوكالة في مجال التعاون التقني والقضايا الأخرى.

    AZERTAG.AZ :وفد أذربيجاني يحضر دورة المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
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