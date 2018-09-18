نائب الوزير الكازاخستاني: يخطط نقل نفط كاشاغان بخط أنابيب باكو- تبيليسي-جيهان
AzerTAg.az
١٨.٠٩.٢٠١٨ [١٨:٣٧]
باكو، 18 سبتمبر (أذرتاج).
يخطط نقل النفط المستخرج من حقل "كاشاغان" بخط أنابيب باكو – تبيليسي –جيهان.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة ان نائب وزير الطاقة الكازاخستاني بولاد آكتشولاكوف قال هذا الفكر أثناء لقائه مع وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف على هامش الاجتماع الأول لفرق العمل بين أذربيجان وكازاخستان اليوم في باكو.
كما استعرض الطرفان في اللقاء آفاق نقل النفط ومنتجات النفط والغاز من كازاخستان عبر أذربيجان والخطوات الضرورية لذلك.
كذلك شهد الاجتماع التقدم بعدة اقتراحات جديدة للتعاون القبل. وكما نوقشت مسائل التحضير لاجتماع اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي التجاري بين أذربيجان وكازاخستان في أستانا.
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