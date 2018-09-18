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    الولايات المتحدة حريصة على إحلال الاستقرار والأمن في جنوب القوقاز

    ١٨.٠٩.٢٠١٨ [١٨:٤٥‎]

    تبيليسي، 18 سبتمبر (أذرتاج).

    تؤيد الولايات المتحدة الأمريكية للسلام والاستقرار في جنوب القوقاز وتحرص على إحلال الأمن في المنطقة.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قيلت في اللقاء الذي جرى في واشنطن بين رئيس الوزراء الجورجي ماموكا باختادزه والسيناتور وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي جون كورن.

    كما نوقشت في اللقاء مسائل التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية جورجيا وتعزيز العلاقات السياسية بينهما وآفاق مشاريع الطاقة والنقل العملاقة المنفذة في المنطقة وقضايا الأمن الإقليمي.

    وأعرب باختادزه عن شكره لجون كورن على دعمه لزيادة حجم المساعدة المالية الأمريكية المخصصة لجورجيا عام 2019 من 105 مليون دولار الى 125 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :الولايات المتحدة حريصة على إحلال الاستقرار والأمن في جنوب القوقاز
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