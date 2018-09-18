كاربوف: مع فوز دوركوفيتس في انتخابات الاتحاد الدولي للشطرنج قد ينتعش عالم الشطرنج

باكو، 18 سبتمبر (أذرتاج).

ان فوز أركادي ديفوركوفيش عضو مجلس الأمناء للاتحاد الروسي للشطرنج لرئاسة الاتحاد الدولي للشطرنج قد يؤدي الى انتعاش هذا النوع من الرياضة.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة تاس الروسية للأنباء ان هذه الكلمات قالها آناتولي كاربوف بطل العالم الثاني عشر في الشطرنج ونائب الدوما الروسي.

من بين المرشحين لمنصب رئيس الاتحاد العالمي جيورجيوس ماكروبولوس ونايجل شورت إلى جانب أركادي ديفوركوفيش. ولم يقم الرئيس الحالي للاتحاد كيرسان ايلومجانوف بترشحه الجديد لهذا المنصب وأعلن تأييده لديفوركوفيش في الانتخابات المزمع إجراؤها في 3 أكتوبر في باطوم بجورجيا.

أضاف كاربوف ان عالم الشطرنج في أزمة إدارية خلال 30 سنة الأخيرة. ان كل فترة رئاسة ايلومجانوف سوى عامين اولين كانت مرتبطة بانشاء نظام لا جدوى له. واعرب كاربوف عن أمله في فوز ديفوركوفيش مشيرا الى ان هذا النظام قد ينهار وعالم الشطرنج قد يكون سليما اكثر مع فوزه.