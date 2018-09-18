الأمطار الغزيرة تلحق أضرارا جسيمة بالمناطق الجورجية

تبيليسي، 18 سبتمبر (أذرتاج).

ألحقت الأمطار الغزيرة والبرد أضرارا جسيمة ببعض المناطق في جورجيا.

أفاد مراسل أذرتاج ان حوالي 100 بيت في منطقة قوريا السياحية تضررت وجرفت السيول أكثر من 20 جسرا ومحاصيل مزارع البندق.

وانهارت الطرق الداخلية في جميع القرى في محافظة لانجخوتي مع حدوث انزلاقات أرضية في عدة أماكن فيها.

يقدر حجم الخسائر في هذه المنطقة مليوني لاري (ما يساوي 766 ألف دولار امريكي).