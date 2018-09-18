مدير اتحاد وكالات أنباء "التعاون الإسلامي" يبحث في القاهرة عقد مؤتمر إعلامي يتصدى للمفاهيم الخاطئة حول الإسلام

باكو، 18 سبتمبر (أذرتاج).

التقى رئيس الهيئة المصرية العامة للاستعلامات الدكتور ضياء رشوان، الاثنين (17/9/2018م)، بالعاصمة المصرية القاهرة، المدير العام لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) عيسى خيره روبله، وتم بحث سبل التعاون الإعلامي بين الجانبين، وسبل التنسيق لخدمة القضايا الإسلامية.

ورحب رشوان في بداية اللقاء بوفد الاتحاد الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية إلى مصر. مؤكداً دعم بلاده التام للتعاون في شتى المجالات مع الاتحاد، خصوصاً في مجال التدريب وتطوير المهارات المهنية والتقنية لمنسوبي وكالات الأنباء الأعضاء بالاتحاد، وكذلك دعم برنامج الوفود الإعلامية الذي يشرف على تنفيذه الاتحاد للإسهام في نقل الصورة الحقيقية للدول الإسلامية لدى بعضها البعض.

من جانبه أعرب مدير عام (يونا) عن سعادته بزيارة مصر، ولقائه بعدد من الوزراء والمسؤولين بها. مؤكداً حرص الاتحاد على الاستفادة من الخبرات الكبيرة للهيئة المصرية العامة للاستعلامات في مجال تصحيح الصورة والمفاهيم الخاطئة في وسائل الإعلام عن مصر والإسلام والمسلمين.

وناقش الجانبان إمكانية عقد مؤتمر عالمي يجمع وكالات الأنباء بالدول الإسلامية ووكالات الأنباء العالمية، لبحث إشكاليات المصطلح فيما يتعلق بالقضايا التي تتصل بالإسلام والعالم الإسلامي، خصوصاً فيما يتعلق بمفاهيم التطرف والإرهاب والعنف والتشدد.

واستعرض المدير العام لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعان الإسلامي مسيرة الاتحاد منذ إنشائه بمسمى وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) عام 1972 كأول جهاز متخصص لمنظمة التعاون الإسلامي، ومشروع تحويل الوكالة منذ عام 2017 إلى اتحاد يعمل كمظلة لوكالات أنباء دول المنظمة، ويتولى عملية التنسيق والمساعدة في عمليات تطوير وكالات الأنباء والعاملين بها من الإعلاميين وتكوين أطر مهنية متخصصة لديها القدرة والأدوات للدفاع عن قضايا الأمة ودعم التعاون بين الدول والشعوب الإسلامية.

وسلم روبله لرئيس الهيئة المصرية العامة للاستعلامات تقريراً يضم مقتطفات مما نشره الاتحاد بمجمعه الإخباري عبر منصته الإلكترونية حول مصر خلال الفترة الأخيرة.