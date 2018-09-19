منتخب أذربيجان يقابل تركيا وسويسرا وقبرص

باكو، 19 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

ستقام مباريات المنتخب الأذربيجاني للنساء لكرة القدم تحت 17 عاما في الفترة ما بين 22-29 سبتمبر بباكو ومن 29 سبتمبر إلى 10 أكتوبر في أنطاليا ضمن تصفيات بطولة أوروبا.

أفادت وكالة أذرتاج أنه ستشارك في المباريات ألويرا عسكرزاده وسوده توبجو وميناره قوزالوفا وأيشن أحمدوفا وجميلة حسينوفا وحقيقة قاسيموفا ولامية قوربانوفا ووصالة سيف الدينوفا وأوزنور تاش وصونا رحيموفا وآننا أبولاشفيلي وروشانة سردرلي وأيتاج نعمتوفا وبيزانور آصلان ونرمين أحمدلي وفدان عبد الرحمانوفا وبرفين يلماز وسلومي قاسوياني ونينو قورقينيدزه وأم نساء علييفا.

سيواجه المنتخب الأذربيجاني مع تركيا في 3 أكتوبر ومع قبرص في 9 أكتوبر ضمن تصفيات بطولة أوروبا.