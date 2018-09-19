رئيس مجلس الأمة الكويتي يقوم بزيارة رسمية إلى أذربيجان

باكو، 19 سبتمبر (أذرتاج).

يقوم رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق علي الغانم والوفد البرلماني المرافق له اليوم بزيارة رسمية الى أذربيجان تستغرق 3 أيام.

أفادت وكالة أذرتاج للأنباء نقلا عن وكالة كونا الكويتية للأنباء أن مرزوق علي الغانم والوفد المرافق له الذي يضم النائبين الدكتور محمد الحويلة وناصر الدوسري في احتفالية مرور 100 عام على تأسيس البرلمان الأذربيجاني تلبية لدعوة رسمية من رئيس البرلمان الأذربيجاني اوكتاي اسدوف.