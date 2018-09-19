رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني يصل الى أذربيجان
AzerTAg.az
١٩.٠٩.٢٠١٨ [٢٣:٠٨]
باكو، 19 سبتمبر، أذرتاج
وصل رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني محمد صادق سنجاري في 19 سبتمبر اليوم في زيارة رسمية الى أذربيجان للمشاركة في جلسة احتفالية تعقد بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس البرلمان الأذربيجاني.
أفادت وكالة أذرتاج أنه كان في استقباله على ارض مطار حيدر علييف المزين بأعلام كلتا الدولتين النائب الأول لرئيس البرلمان الأذربيجاني باهار مرادوفا ومسؤولون آخرون.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٩.٠٩.٢٠١٨ [٢٣:١١]
١٩.٠٩.٢٠١٨ [١٩:٥٧]
١٩.٠٩.٢٠١٨ [١٧:٠٧]
١٩.٠٩.٢٠١٨ [١٦:٣٢]
١٩.٠٩.٢٠١٨ [٢٣:١١]
١٩.٠٩.٢٠١٨ [٢٣:٠٨]
١٩.٠٩.٢٠١٨ [١٩:٥٧]
١٩.٠٩.٢٠١٨ [١٧:٠٧]
١٩.٠٩.٢٠١٨ [١٨:١٨]
١٩.٠٩.٢٠١٨ [١٢:٤٠]
١٩.٠٩.٢٠١٨ [١١:٠٠]
١٩.٠٩.٢٠١٨ [١٠:٥٧]
١٧.٠٩.٢٠١٨ [١٥:٠٩]
١٣.٠٩.٢٠١٨ [١٦:٢٤]
١٢.٠٩.٢٠١٨ [٢٣:٤٠]
١٢.٠٩.٢٠١٨ [١٦:٣٦]
١٤.٠٩.٢٠١٨ [١٨:٠٥]
١٤.٠٩.٢٠١٨ [١٧:١٧]
١٤.٠٩.٢٠١٨ [١٥:١٥]
١٣.٠٩.٢٠١٨ [١٢:٤١]
١١.٠٩.٢٠١٨ [٢١:١٩]
١١.٠٧.٢٠١٨ [١٩:٤٣]
٢٥.٠٦.٢٠١٨ [١٩:١٤]
٠٧.٠٦.٢٠١٨ [١٢:٥٦]
١٠.٠٧.٢٠١٨ [١٩:٢٨]
٠٤.٠٧.٢٠١٨ [٢٠:٠٨]
٠٤.٠٧.٢٠١٨ [١٤:٢٧]
٠٢.٠٧.٢٠١٨ [١٧:٢٩]
١٦.٠٩.٢٠١٨ [١٨:٤٨]
١١.٠٩.٢٠١٨ [١١:٣٤]
٠٨.٠٩.٢٠١٨ [١٣:٥٣]
٠٧.٠٩.٢٠١٨ [١٩:٤٦]
١٥.٠٩.٢٠١٨ [١٤:٣٩]
١٥.٠٩.٢٠١٨ [١١:٥٧]
١٤.٠٩.٢٠١٨ [١٦:٠٧]
١٤.٠٩.٢٠١٨ [١٥:٥٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك