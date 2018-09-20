الرئيس إلهام علييف يلتقي رؤساء برلمانات العديد من الدول

باكو، 20 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية جيبوتي محمد علي حمد ورئيس مجلس الدولة في سلطنة عمان يحيى بن محفوظ المنذري ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم ورئيس مجلس الشيوخ الباكستاني محمد صادق سنجاري ورئيسة مجلس الشعب البلغاري تسفيتا كارايانتشيفا ورئيس البرلمان القرغيزي دستانبيك كومابيكوف ورئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا جورج تسيرتيليني والنائب الأول لرئيس مجلس النواب المصري محمود أحمد شريف الذين وصلوا في زيارة إلى أذربيجان للمشاركة في احتفالية مرور 100 عام على تأسيس البرلمان الأذربيجاني.