الجيش الرياضي يفوز على زيرة الرديف بهدف يتيم

باكو، 21 سبتمبر، أذرتاج

تغلب نادي الجيش الرياضي على زيرة الرديف ضيفه بهدف دون رد في الجولة الرابعة بدوري الدرجة الاولى الاذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج ان المباراة رقم 22 المنظمة على ملعب مجمع لوكباتان الاولمبي الرياضي أدارها الحكم حسنوف أمام 100 مشجع.

وجاء هدف العسكريين من طرف حسنوف د39 من ركلة الجزاء.

وعاقب الحكم لاعبا من الجيش الرياضي و4 لاعبين من زيرة الرديف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على الحكم.

واضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع الى الشوط الاول و3 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذا الفوز اضاف الجيش الرياضي 3 نقاط اخرى الى رصيده ليصعد الى المركز الثاني فيما لا يملك زيرة الرديف نقطة في رصيده ويقبى بالمركز الرابع عشر الاخير.