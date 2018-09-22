قراباغ الرديف ادرك التعادل مع شوالان ضيفه

باكو، 22 سبتمبر، أذرتاج

أدرك قراباغ الرديف التعادل مع ضيفه شوالان بهدف مقابل مثله في الجولة الرابعة بدوري الدرجة الاولى الاذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج ان المباراة رقم 28 المنظمة على ملعب توفيق بهراموف الجمهوري في باكو أدارها الحكم محمدوف أمام 100 مشجع.

وفتح الحساب قرايف د16 لصالح الضيف فيما رد عليه مرادوف د48.

وعاقب الحكم لاعبا من قراباغ الرديف و3 لاعبين من شوالان بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

واضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع الى الشوط الاول و4 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذا التعادل تراجع قراباغ الرديف الى المركز الثالث برصيد 10 نقاط فيما صعد شوالان الى المركز الخامس برصيد 7 نقاط.