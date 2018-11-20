توظيف حكام الجولة الـ12 بدوري الممتاز لكرة القدم

باكو، 20 نوفمبر، أذرتاج

أعلنت إدارة دوري كرة القدم للمحترفين عن أسماء الحكام الموظفين لمباريات الجولة الثانية عشرة بدوري الممتاز.

أفادت أذرتاج أن افتتاحية الجولة المقرر اطلاقها 24 نوفمبر بين كشلة وغابالا يديرها الحكم حمزة زاده على ملعب أي اس كا ارينا. وفي نفس اليوم تقام مباراة قراباغ وصباح في استاد توفيق بهراموف الجمهوري قيادة الحكم محمدوف.

وفي اليوم التالي 25 نوفمبر يحل نفطجي ضيفا على صبائل في استاد بائل ارينا بإدارة الحكم جباروف فيما يضيف زيرة منافسه سومغايت على ملعب دالغا ارينا بإدارة الحكم بايراموف.

هذا ويتصدر ترتيب الأندية نفطجي برصيد 26 نقطة بعد الجولة الحادية عشرة ويليه قراباغ برصيد 23 نقطة ثانيا وصبائل ثالثا برصيد 20 نقطة وصباح رابعا برصيد 16 نقطة متبوعا من جانب غابالا خامسا برصيد 12 نقطة وسومغايت سادسا برصيد 11 نقطة وكشلة سابعا برصيد 9 نقاط وزيرة ثامنا برصيد 6 نقاط.