رئيس الوزراء يستقبل اول رئيس مؤتمر منسك لمؤتمر الامن والتعاون الأوروبي 

باكو، 20 نوفمبر، أذرتاج

استقبل رئيس الوزراء الأذربيجاني نوروز محمدوف في 20 نوفمبر اليوم الرئيس الأول لمؤتمر منسك لمؤتمر الامن والتعاون الأوروبي منظمة الامن والتعاون الأوروبي الحالية الدبلوماسي الإيطالي ماريو رفائلي.

أفادت أذرتاج أن رئيس الوزراء محمدوف أعاد للذاكرة فعاليات ماريو رفائلي الرامية إلى تسوية نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان مفيدا بالأسف أن المشكلة لم تجد حلا لها حتى الآن جراء موقف أرمينيا غير البناءة. واكد رئيس الوزراء محمدوف على أن النزاع ينبغي له أن يعالج على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي وفقا لحدود أذربيجان المتعارف بها دوليا وسلامة أراضيها وسيادتها عليها لافتا إلى ضرورة المزيد من انتباه المجتمع الدولي بحل عادل للمسألة.

وقال ماريو رفائلي انه يزور باكو للمشاركة في المؤتمر الدولي المنعقد في "الفعاليات غير القانونية على الأراضي المحتلة الأذربيجانية ومسؤولية الأطراف الثالثة". وأضاف انه مطلع إلى درجة كافية على صراع قراباغ الجبلي معبرا عن ارتياحه من زيارة أذربيجان من جديد بعد مرور 25 سنة.

وجرى في الاجتماع تبادل الآراء حول سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.