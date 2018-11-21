أذربيجان تستضيف الاجتماع الثلاثي لوزير الدفاع الأذربيجاني ورئيسي الأركان العامة لتركيا وجورجيا – إضافة

باكو، 21 نوفمبر، أذرتاج

تستضيف باكو عاصمة أذربيجان في 21 نوفمبر اليوم الاجتماع الثلاثي لوزير الدفاع الأذربيجاني الفريق أول ذاكر حسنوف ورئيسي الأركان العامة لجمهورية تركيا الجنرال ياشار جولر والأركان العامة للقوات المسلحة الجورجية الجنرال فلاديمير تشاشيبائيا.

أفادت أذرتاج أن الاجتماع الثلاثي يجري فيه تبادل الآراء حول تطوير التعاون الثلاثي وضمان الأمن الإقليمي ومن ضمنها سلامة المشاريع المنفذة في المنطقة وحول عدد من بعض القضايا الأخرى.

وألقى وزير الدفاع الفريق اول ذاكر حسنوف كلمة في الاجتماع الثلاثي قائلا إن الاجتماع الثلاثي لقادة جيوش أذربيجان وتركيا وجورجيا نموذج بارز لتعاون الدول بالمستوى الاستراتيجي. ونعقد هذا الاجتماع للمرة الثالثة. وغرض الاجتماع الأساسي هو إحلال الاستقرار والسلام في المنطقة وضمان امن المشاريع الاستراتيجية الاقتصادية التي تنفذها الدول الثلاث الصديقة والمجاورة وتعمقُ التعاون بين القوات المسلحة للبلدان. وإني على يقين من سير هذا الاجتماع بالمستوى العالي.

وذكر رئيس هيئة الأركان العامة الجورجية الجنرال فلاديمئر تشاتشيبائيا أن علاقات الدول الثلاث لها تاريخ كبير. والدول شركاء استراتيجية في المنطقة. ومن المهم جدا تعاون عسكري في إطار الشراكة الاستراتيجية. ولأجل ضمان امن المشاريع جارية تنفيذها في المنطقة يستمر هذا التعاون بنجاح. ونفهم أن هذا اجتماع بالغ الأهمية.

وأفاد رئيس الأركان العامة التركية الجنرال ياشار جولر انه مرتاح من زيارة أذربيجان الشقيقة قائلا إن رئاسات القوات المسلحة للبلاد الثلاثة الصديقة والأخوية تجتمع اليوم لعقد الاجتماع الهام. هذا هو لقاؤنا الثالث. ونناقش الأوضاع في المنطقة بعقد لقاءات ثنائية وثلاثية على حد سواء. وعلاقاتنا العسكرية تتوسع توسعا ممتازا. ونسعى إلى تنفيذ المهام المنوطة علينا من اجل المزيد من تطور علاقاتنا العسكرية التي بلغت المستوى الاستراتيجية. وأثق في اننا نتوصل إلى نتائج مهمة للغاية في الاجتماع المنعقد اليوم.