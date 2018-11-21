وزير الدفاع الأذربيجاني يلتقي رئيس الأركان العامة التركي

باكو، 21 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

التقى وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف اليوم مع رئيس الأركان العامة لجمهورية تركيا الجنرال ياشار جولر الذي قام بزيارة إلى أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج أنه خلال اللقاء، تم تبادل الآراء حول الأمن الإقليمي والتعاون في المجالات العسكرية والحربية التقنية وفي التعليم العسكري وتنفيذ التدريبات العسكرية المشتركة وتنظيم الزيارات المتبادلة للمتخصصين العسكريين والقضايا الأخرى.