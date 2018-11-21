نقل 1.8 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب لسوكار خلال 9 أشهر

باكو، 21 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

نقلت شركة "بي بي - أذربيجان" 6.6 مليون متر مكعب يوميا وعامة 1.8 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب لشركة النفط الحكومية الأذربيجانية (سوكار) من مجموعة حقول "أذري – جيراق - جونشلي" عبر محطة سنقجال و"نفط داشلاري" خلال ثلاثة أرباع للعام الجاري.

أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن شركة "بي بي أذربيجان" أن الجزء المتبقي للغاز المصاحب تم إعادة حقنه للحفاظ على الضغط.