    • / اقتصاد

    اقتصاد


    البنك المركزي لم يغير سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 22 نوفمبر

    ٢١.١١.٢٠١٨ [١٨:٠٧]

    باكو، 21 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 22 نوفمبر.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 22 نوفمبر.

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي لم يغير سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 22 نوفمبر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٣.١١.٢٠١٨ [١٧:٥‎٩]
    البنك المركزي لم يغير سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 26 نوفمبر
    ٢٢.١١.٢٠١٨ [١٨:١٢]
    باكو تستضيف مؤتمر التمويل الأصغر الأذربيجاني التاسع
    ٢٢.١١.٢٠١٨ [١٨:٠٠]
    البنك المركزي لم يغير سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 23 نوفمبر
    ٢٢.١١.٢٠١٨ [١٤:٤٢]
    زيادة الدخل الفردي للسكان بنسبة 9.2 %
    البنك المركزي لم يغير سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 22 نوفمبر