ذاكر حسنوف: الاجتماع الثلاثي يثبت التعاون الاستراتيجي بين أذربيجان وتركيا وجورجيا

باكو، 21 نوفمبر (أذرتاج).

ستستضيف تركيا الاجتماع الثلاثي القادم لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لجورجيا وتركيا ووزير الدفاع الأذربيجاني.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف في تصريح صحفي له عقب الاجتماع الثلاثي في باكو.

قال الوزير الأذربيجاني إن هذا الاجتماع الثلاثي يثبت المستوى الاستراتيجي للتعاون بين البلدان الثلاثة. وهدف الاجتماع هو توفير امن المشاريع الاستراتيجية والاقتصادية المنفذة من قبل هذه الدول الثلاث في المنطقة، ودعم إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

وذكر حسنوف ان المشاركين استمعوا في الاجتماع إلى تقرير عن نتائج نشاط فريق العمل خلال عدة أعوام وتم التصديق على خطة الفعاليات للعام المقبل.

أشير في الاجتماع مرة أخرى إلى ضرورة احترام سلامة الحدود ووحدة أراضي الدول وكذلك إلى أهمية تطوير التعاون بين جيوش الدول الثلاث في الصيغة الثلاثية وتعميق التعاون في المجالات العسكرية والتعليم العسكري والطب العسكري وغيرها. كما اجري تبادل الآراء حول مواصلة تنظيم تدريبات القادة والاركان الثلاثية من اجل توفير امن المشاريع الاقتصادية. تجرى هذه التدريبات حاليا في ارض تركيا. كذلك قرر تنظيم الاجتماع الثلاثي القادم في تركيا.