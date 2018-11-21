عشق أباد، 21 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) وصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم إلى تركمنستان في زيارة رسمية. أفادت وكالة أذرتاج أن حرس الشرف اصطف في مطار عشق أباد الدولي المزين بأعلام كلتا الدولتين تكريما لمقدم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف. وكان في استقبال الرئيس الأذربيجاني في ارض المطار نائب رئيس الوزراء التركماني ووزير الخارجية رشيد مرضوف ومسؤولون آخرون.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يصل إلى تركمنستان في زيارة رسمية

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