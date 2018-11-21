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    سياسة


    بحث مسائل التعاون العسكري بين أذربيجان وجورجيا

    ٢١.١١.٢٠١٨ [١٩:٣٩]

    باكو، 21 نوفمبر، أذرتاج

    استقبل وزير الدفاع الأذربيجاني الفريق اول ذاكر حسنوف في 21 نوفمبر اليوم رئيس الأركان العامة الجورجي اللواء فلاديمئر تشاتشيبائيا الذي يزور البلد حاليا.

    أفادت أذرتاج أن الطرفين تبادلا الآراء في الاجتماع حول ضمان امن المشاريع الاقتصادية الإقليمية ومسائل التعاون على الأساس الثنائي وضمن برامج الناتو وسائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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