باكو، 21 نوفمبر (أذرتاج). بعث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية لبنان ميشال عون بمناسبة العيد القومي لبلاده - يوم الاستقلال. هنأ الرئيس إلهام علييف باسمه وباسم الشعب الأذربيجاني نظيره اللبناني وشعبه بمناسبة هذا العيد. كما تمنى الرئيس إلهام علييف لنظيره اللبناني ميشال عون أطيب أمنياته وللشعب اللبناني الصديق الأمان والرفاهية.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يبعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس اللبناني

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