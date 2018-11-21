الرئيس إلهام علييف يزور مجمع "ذاكرة الشعب" التذكاري في عشق آباد

عشق آباد، 21 نوفمبر، أذرتاج

زار الرئيس إلهام علييف في 21 نوفمبر اليوم مجمع "ذاكرة الشعب" التذكاري في عشق آباد.

ونصبت في المجمع تماثيل إحياء لذكرى ضحايا الزلزال المدمر الواقع سنة 1948م والذين ضحوا بأرواحهم في قتال كويتابه.

أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف وضع إكليلا من الزهور أمام تمثال "المجد الأبدي".

ثم تعرف رئيس الدولة على متحف "قداسة الوطن".

كما تفقد الرئيس تطبيقات تحاكي قتالات جويتابه الحادثة سنة 1881م بمجانب مقتنيات ومعروضات خاصة بالحرب العالمية الثانية من الأزياء والأسلحة وغيرها.

كما تعرف الرئيس إلهام علييف إلى بقايا المباني المدمرة جراء الزلزال المدمر الواقع في عشق آباد سنة 1948م.

وتفقد صورا تعكس عن مظهر عشق آباد الحديثة في القسم المكرس لتنمية وتطور تركمانستان.

وفي الختام وقع الرئيس إلهام علييف في كتاب ضيوف الشرف.