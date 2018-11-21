عقوبات أمريكية على "شبكة إيرانية روسية سورية" لنقل النفط

باكو، 21 نوفمبر (أذرتاج).

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على "شبكة إيرانية روسية سورية" لنقل النفط.

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية شبكة النفط العاملة في إيران وروسيا وسوريا في قائمة المستهدفين بالعقوبات بعد اتهامها بـ"التمويل من التنظيمات الإرهابية".

ضمت قائمة المستهدفين بالعقوبات شركة روسية حكومية و5 اشخاص من ضمنهم مسئولين إيرانيين، 4 كيانات بسبب تمويلهم "للنظام السوري و"حزب الله" اللبناني و"حماس"، حسبما أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام الأجنبية.

يدعى أن طهران الرسمية بالتعاون مع شركات روسية مدرجة في القائمة تزود الحكومة السورية بالنفط، وفي المقابل يسهّل الجانب السوري نقل ملايين الدولارات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري وإلى حماس وحزب الله.

كما ضمت قائمة المستهدفين بالعقوبات السوري محمد عامر الشويكي وشركته "غلوبال فيجن" Global Vision Group (مقرها روسيا)، التي لعبت دورا رئيسيا في تلك الشبكة.

كذلك يوجد في القائمة اسم مدير البنك المركزي الإيراني في الشئون الدولية رسول سجاد ونائبه.

تعلن وزارة الخزانة الامريكية في بيانها ان "غلوبال فيجن" Global Vision Group باعت النفط الإيراني الى سوريا بالتعاون مع شركة "برومسوريا امبورت" التابعة لوزارة الطاقة الروسية.

علاوة على ذلك، يتهم شركة "تدبير كيش ميديكال أند فارماسوتيكال الإيرانية" و"مير بيسنيس بنك" بالقيام بالتحويلات غير القانونية. لذا أدرجت تلك الشركات الثلاث في قائمة العقوبات الأمريكية.