عشق آباد، 21 نوفمبر، أذرتاج تفقد الرئيس إلهام علييف في 21 نوفمبر اليوم مجمع عشق آباد الأولمبي. أفادت أذرتاج أن المنشآت الرياضية الرئيسية المغلقة للألعاب الاسيوية الخامسة عام 2017م في عشق آباد تقع في أراضي المجمع المذكور. ومساحة المجمع 157 هيكتار وفيه اكثر من 30 منشأة رياضية وملعب اولمبي بسعة 45 ألف مقعد والمجمع للمعاقين ومركز إعادة التأهيل الطبي.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يتفقد مجمع عشق آباد الأولمبي

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