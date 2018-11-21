الرئيس إلهام علييف يزور المتحف الوطني للسجاد التركماني

عشق آباد، 21 نوفمبر، أذرتاج

تعرف الرئيس إلهام علييف في 21 نوفمبر اليوم على المتحف الوطني للسجاد التركماني في عشق آباد.

أفادت أذرتاج أن هذا المتحف أسس بمرسوم الرئيس التركمانستاني عام 1993م بهدف حماية فن وحرفة نسج السجاد التركماني وتطويرهما. ويحتفل يوم تأسيس المتحف بيوم السجاد التركماني في البلد.

وبجانب المتحف مبنى اداري للاتحاد الحكومي "تركمان خالي" ومساحة مبنى المتحف تزيد عن 5 آلاف متر مربع.

وفي المتحف اكثر من ألفي نموذج من السجاديد والزرابي وبينها مقتنيات نادرة أيضا. ويعرض فيه عدد كبير من السجاجيد المصغرة واكبر سجاد العالم المسجل في كتاب غينيس للارقام القياسية والمنسوج يدويا بمساحة عامة تبلغ 301 متر مربع باسم "ألتون عصر" / العصر الذهبي/. ونسج هذا السجاد بمناسبة الذكرى الـ10 لاعادة بناء تركمانستان استقلالها. كما يجري في المتحف ترميم وإصلاح السجاجيد القديمة والعتيقة.

وفي الختام وقع الرئيس إلهام علييف في كتاب ضيوف الشرف.