القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة 22 مرة

باكو، 22 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 22 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قرية موسيسقخ بمحافظة بيرد الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية أغدام بمحافظة طوفوز الأذربيجانية.

كما أطلقت وحدات قوات الاحتلال الأرمينية النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قرى نميرلي وجواهرلي وسيدلي وأجارلي ومرزيلي المحتلة بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقريتي أشاغي ويسلي وقوبو ديلاغاردا بمحافظة فضولي الأذربيجانية وقرية نوزقار بمحافظة جبرائيل الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظات جورانبوي وتارتار وخوجاوند الأذربيجانية على المواقع المختلفة المقابلة للجيش الأذربيجاني.