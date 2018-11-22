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    لقاء على حدة بين الرئيسين الأذربيجاني والتركماني

    ٢٢.١١.٢٠١٨ [١٠:٣٨]

    عشق آباد، 22 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    جرى اليوم لقاء على حدة بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس التركماني قربان فولي بيرديمحمدوف.

     

    AZERTAG.AZ :لقاء على حدة بين الرئيسين الأذربيجاني والتركماني
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    لقاء على حدة بين الرئيسين الأذربيجاني والتركماني لقاء على حدة بين الرئيسين الأذربيجاني والتركماني لقاء على حدة بين الرئيسين الأذربيجاني والتركماني