عشق آباد، 22 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) جرى اليوم لقاء على حدة بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس التركماني قربان فولي بيرديمحمدوف.

AZERTAG.AZ : لقاء على حدة بين الرئيسين الأذربيجاني والتركماني

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده