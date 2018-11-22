لقاء موسع بين الرئيسين الأذربيجاني والتركماني
AzerTAg.az
٢٢.١١.٢٠١٨ [١١:١٠]
عشق آباد، 22 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
عقد اليوم لقاء موسع بحضور الوفد تحت قيادة رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس تركمانستان قربان فولي بيرديمحمدوف وذلك عقب اختتام اللقاء الانفرادي بين الرئيسين.
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