عشق آباد، 22 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) عقد اليوم لقاء موسع بحضور الوفد تحت قيادة رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس تركمانستان قربان فولي بيرديمحمدوف وذلك عقب اختتام اللقاء الانفرادي بين الرئيسين.

AZERTAG.AZ : لقاء موسع بين الرئيسين الأذربيجاني والتركماني

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