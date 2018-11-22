استقبال رسمي للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في عشق آباد

عشق آباد، 22 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

أقيمت اليوم مراسم استقبال رسمية لرئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في ساحة الاستقلال في عشق آباد.

أفاد مراسل أذرتاج الخاص انه قد اصطف حرس الشرف في ساحة مزينة بأعلام كل من البلدين تكريما لمقدم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

واستقبل رئيس تركمانستان قربان فولي بيرديمحمدوف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

ثم عُزف النشيد الوطني لكل من البلدين.

وقدم رئيس حرس الشرف تحية عسكرية للرئيس الأذربيجاني.

ثم استعرض الرئيسان حرس الشرف.

رحب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بجنود تركمانستان.

وصافح الرئيس إلهام علييف كبار المسئولين التركمانيين والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية، وكذلك صافح رئيس تركمانستان قربان فولي بيرديمحمدوف بدوره أعضاء الوفد الأذربيجاني المرافق للرئيس الأذربيجاني.

استعرض حرس الشرف أمام رئيسي البلدين تحت أصداء النشيد العسكري.

وفي ختام المراسم التقطت صورة فوتوغرافية جماعية للرئيسين.